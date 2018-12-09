ارتفاعات جديدة في أسعار 4 علامات تجارية

كتب: باسل الحلواني

واصلت أسعار السيارات ارتفاعاتها، عقب قرار وزارة المالية الأخير بتحرير الدولار الجمركي للسيارات ومجموعة من السلع الترفيهية.

حيث كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لسيارات رينو، عن القائمة السعرية الجديدة لطرازات العلامة الفرنسية، والتي تضمنت زيادات سعرية تتراوح بين 5 و8 آلاف جنيه بمختلف الفئات خلال ديسمبر.

وارتفعت أسعار 3 طرازات من رينو وهي لوجان وسانديرو و داستر، بقيمة 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات، كما أقرت زيادات سعرية لسيارات ستيب واي بمقدار 6

آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار طرازات رينو ميجان بمقدار 7 آلاف جنيه، وارتفعت أسعار كادجار بواقع 8 آلاف جنيه.

فيما تتجه كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا، لزيادة أسعار طرازات سيات خلال أيام، بقيمة بين 5 وحتى 10 آلاف جنيه.

بينما رفعت شركة ناشيونال موتورز وكيل العلامة الصينية DFSK أسعار سيارتها جلوري بواقع 2000 جنيه.، لتصل أسعار الفئة الأولى من جلوري إلى 185

ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 187 ألف جنيه، والفئة الثالثة 192 ألف جنيه والفئة الرابعة والأعلى إلى 205 آلاف جنيه.

قررت الشركة الصينية "جاك" في مصر أن ترفع سعر طرازين موديل 2019، وهما "S" و"S7" حيث زادت أسعار الأولى بقيمة 4آلاف جنيه لتبدأ من 233 ألف جنيه، وزاد سعر الثانية بقيمة 11 ألف جنيه، لتبدأ من 409 آلاف جنيه، في الوقت الذي لم تزد أسعار طراز "S3" حتى الآن.

وكانت غالبية شركات السيارات قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن زيادات متفاوتة في الأسعار، على خلفية قرار "المالية" الخاص بإلغاء الدولار الجمركي لمجموعة من السلع الترفيهية ومنها السيارات.