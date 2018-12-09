“بالفيديو” المرور السري يطيح بمتهورين قادوا سيارات بلا لوحات على سرعة عالية

الخليج ٣٦٥ نت – أظهر مقطع فيديو متداول لفرق المرور السرية وهي تضبط مخالفات لأشخاص ومركبات على الطرق السريعة بما يؤثر على السلامة العامة، وكانت السرعة والتهور ومركبات بدون لوحات خلفية أو أمامية على الطرق، من بين المخالفات التي تم رصدها.

كما تعاون أفراد القوة السرية لإحكام القبض على المخالفين الذين يحاولون الهرب، حيث أطاحت الفرق بعدة أشخاص حاولوا الهروب بسيارتهم، نتيجة ضبطهم في حالة تهور بسرعة تفوق الـ200 كم وبسيارات دون لوحات أمامية أو خلفية قد قاما بتغطيتها.