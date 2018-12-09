هذه الطرازات تشملها حملة استدعاء"هوندا"

كتب: باسل الحلواني

على الرغم من مرور أكثر من شهرين على حملة الاستدعاء المجانية التي أطلقتها شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات الفطيم مصر للتجارة، وكلاء هوندا، لتغيير نافخ الوسائد الهوائية لبعض موديلات هوندا، بالتزامن مع الحملة العالمية التى أطلقتها الشركة الأم، إلا أن الشركة

لم تتمكن حتى الآن، من الوصول إلى العديد من العملاء القدامى، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بهم.

وتمكنت "الفطيم"، حتى الآن من إصلاح عيوب الوسائد الهوائية في 245 سيارة، من إجمالي 11500 سيارة، معيبة،

وهو مادفع الشركة للتقدم بطلب للإدارة العامة للمرور، لوقف تراخيص سياراتها المستدعاه التى تنتمى لطرازات يعود إنتاجها لعام 2002، حتى تتمكن الشركة من إصلاح العيب، حرصاً على الركاب.

وتشمل قائمة الاستدعاء، موديلات "هوندا" التالية:

- اكورد من 2004 حتى 2007

- سيتي 2008 حتى 2013

- سيفيك 2002 حتى 2010

- CR-V 2002 حتى 2009

- أستريم 2002

- جاز 2002 حتى 2005