الشرطة تطارد إحدى سيارات تيسلا أثناء نوم سائقها!

الخليج ٣٦٥ نت – ليس من الغريب أن يجد ضباط الشرطة شخص ما نائم داخل سيارته، ولكن الأمر يختلف عندما تكون هذه السيارة منطلقة بسرعة 110 كم/س، حيث أن هذا هو ما حدث على طريق 101 السريع بمدينة بالو آلتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة الماضية الساعة الثالثة صباحاً.

كانت السيارة من نوع تيسلا موديل S التي تمتلك نظام اوتوبايلوت يسمح بدرجة محددة من القيادة الذاتية، وعندت ملاحظة أحد دوريات شرطة طرق كاليفورنيا السريعة لنوم السائق على عجلة قيادة، بدأوا بالفور العمل على إيجاد طريقة لإيقاف السيارة بشكل آمن.

قام الضباط بطلب سيارات دوريات إضافية، حيث قام العديد منها بالقيادة خلف تيسلا لتخفيف سرعة الحارة المرورية، بينما قام أحد الضباط بقيادة سيارته أمامها مع خفض سرعته بشكل متدرج، ما جعل موديل S تخفض سرعتها أيضاً حتى توقفت تماماً.

تطلبت العملية بالكامل وقت بلغ 7 دقائق ومسافة 11 كم كي يتم إيقاف السيارة، قبل أن يقوم الضباط لاحقاً بالطرق على نافذة السائق لإيقاظه واعتقاله بتهمة الاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول أو المخدر.

هذا ولم يتم بعد معرفة كيفية تمكن السائق من تشغيل تقنية الأوتو بايلوت أثناء نومه داخل موديل S، حيث أنها مصممة كي تتطلب وضع أيدي السائق على عجلة القيادة طوال الوقت، ويقوم النظام بإصدار عدة تنبيهات في حالة عدم حدوث ذلك، وإذا لم يستجب السائق للتنبيهات، فيفترض أن تقوم السيارة بتقليل سرعتها حتى تتوقف تماماً بانتظار التأكد من تولي السائق السيطرة الكاملة كإثبات لتيقظه.