كتب: باسل الحلواني
كشفت "بريليانس البافارية"، وكلاء بريليانس في مصر، عن طرح طرازات كهربائية في السوق المصري بدايةً من شهرمارس القادم.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم
وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات جادة بين الجانب المصري، و"بريليانس" العالمية لطرح طرازاتها التى تعمل بالبطاريات بالسوق المصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "برليانس" الكهربائية "مارس" القادم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .