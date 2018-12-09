طرح "برليانس" الكهربائية "مارس" القادم

كتب: باسل الحلواني

كشفت "بريليانس البافارية"، وكلاء بريليانس في مصر، عن طرح طرازات كهربائية في السوق المصري بدايةً من شهر

مارس القادم.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم

السيارات الكهربائية، للحد من التلوث وتقليل استهلاك الوقود.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات جادة بين الجانب المصري، و"بريليانس" العالمية لطرح طرازاتها التى تعمل بالبطاريات بالسوق المصرية.