“بالفيديو” مرسيدس تختبر نظام تواصل آلي بين السيارات والبشر

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت شركتي دايملر وبوش الألمانيتين معاً على بدء مشروع ضخم للقيادة الذاتية منذ عدة أعوام، وقد تم البدء مؤخراً باختبار خدمة نقل ركاب جديدة عبر عدد من سيارات مرسيدس S-Class ذاتية القيادة بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، على أن يكون ذلك ضمن مسارات محددة ودون فرض أي تكلفة على الركاب.

تحمل السيارات سائقين مدربين ومعتمدين أثناء السفر على الطرق العامة لزيادة مستويات أمان الخدمة في البداية، مع وجود نظام تواصل جديد مع البشر والسيارات الأخرى.

خلال الفيديو الاستعراضي للتقنية، تظهر S-Class مع عدة خصائص تساعدها على تمييز البشر والسيارات الأخرى مع القدرة على التواصل معهم، مثل خطوط مصابيح LED الزرقاء المثبتة على السقف والتي تشير لكون السيارة في نمط القيادة الذاتية.

هذا كما يمكن معرفة أن السيارة توشك أن تبدأ رحلتها عندما يرتفع هيكلها عن الأرض بشكل طفيف وتقوم بفتح المرايا وإصدار تنبيه صوتي مميز، أما أثناء السفر، فسوف يتم بث إشارات ضوئية مميزة عبر المصابيح بأعلى السقف لتبيه البشر والسيارات، كما يظهر بالفيديو عندما تومض الأضواء مرتين لأحد المشاة على جانب الطريق، وذلك كي يحاكي النظام الاتصال البصري ما بين السائقين والمشاة، حيث أن الهدف من هذا الأمر هو بناء الثقة في أنظمة القيادة الذاتية وجعل التواصل بينها وبين البشر أكثر عفوية وراحة.