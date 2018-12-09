كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أودي" تخطط لإنتاد سيارة كهربائية صغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة أودي لإنتاج سيارات كهربائية جديدة بحجم أودي A3 بفلسفة تشبه فولكس واجن ID وستطلق أودي نسخة اختبارية خلال أشهر.

تم تقديم الأخبار حول السيارة الكهربائية الصغيرة والجديدة بالكامل في معرض لوس أنجلوس من قبل مدير التصميم الخارجي لشركة Andreas Mindt. وقال “يمكنك أن تصمم للمستعملين الأوائل أو للعملاء العاديين، ونريد تحقيق كلا الأمرين”.

تنوي أودي إطلاق 20 سيارة كهربائية تدريجياً حتى عام 2025، وستكون e-tron و e-tron GT من أوائل تلك السيارات.