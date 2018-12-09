بأمر من إدارة تويوتا.. تغيير تصميم لاندكروزر الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مؤخراً تسريبات استعرضت لنا أول نظرات لنا على تويوتا لاندكروزر الجيل القادم، وكما يبدو فإن SUV اليابانية المستندة هيكلتها على الإطار سوف تأتي بتصميم مختلف نسبياً.

يأتي هذا وفق مصادر داخل تويوتا، حيث أن رؤساء الشركة أمروا المصممين بإجراء تعديلات على تصميم لاندكروزر 2021 بعدما كانت قد جهزت، وذلك لأنها تبدو متشابهة كثيراً مع الموديل الحالي وتحديثها بدا طفيفاً جداً كما لو أنه فيس ليفت.

سيارة الطرق الوعرة عشاقها من حول العالم، لذا من الطبيعي أن يكون تصميمها مألوفاً في النهاية، لكن إدارة تويوتا تريد مزج ذلك مع العصرية، بالإضافة إلى احتمالية إسنادها على منصة TNGA المستخدمة في افالون وكامري وهو ما يعدُّ مستبعداً إن كان اليابانيون يريدون الحفاظ حقاً على إرثها.

هذا ويذكر بأن تويوتا لاندكروزر 2021 سيتم تدشينها في 2020، وستأتي هجينة بمحرك 3.5 لتر 6 سلندر مع موتور كهربائي وذلك للتوافق مع معايير الانبعاثات التي تفرضها الحكومات، مع ذلك يفترض أن تتاح نسخ أخرى بينها ديزل 6 سلندر.