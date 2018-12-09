مواطن يطارد سارق سيارته المُشتعلة ويقبض عليه ويسلمه للشرطة

الخليج ٣٦٥ نت – تقدّم مواطن ببلاغ بمركز شرطة العزيزية بسرقة سيارته من نوع “تويوتا يارس 2015” أثناء ذهابه لأحد المحلات التجارية بالمنطقة وتركه للمفتاح بداخلها.

وبالصدفة فوجئ المواطن خلال خروجه من قسم الشرطة باللص وهو يقود مركبته أمام عينيه ليقرر مطاردته بمساعدة أحد المارة، وحاول السارق الهرب بالاتجاه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، لكن تصاعد الدخان من السيارة دفعه إلى الترجل منها والهرب سريعاً، واستطاع صاحب السيارة القبض عليه واقتياده إلى مكان ترك السيارة التي التهمتها النيران بالكامل.

وقامت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني بمباشرة موقع الحادث والسيطرة على الحريق، كما تحفظت على الجاني الذي اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً.