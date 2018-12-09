وزير النقل: حصرنا النقاط السوداء في الطرق وهكذا سنتعامل معها

الخليج ٣٦٥ نت – كشف وزير النقل الدكتور “نبيل العامودي” خلال حديثه لقناة “mbc”، أنه تم الانتهاء من حصر جميع النقاط السوداء في طرق المملكة والمواقع التي تكثر فيها الحـوادث المرورية؛ حيث أن رفع مستوى السلامة بالمملكة مبادرة أساسية بدأت منذ عامين، ويرأسها وزير الصحة ذاته.

وبيّن أنه سيتم التعامل معها بإعادة هندسة الطرق وبتكثيف عدد أجهزة رصد السرعة، وأشار إلى أن نسبة الحـوادث المميتة قد انخفضت من 28 حالة وفاة لكل 100 ألف حـادث في عام 2016 إلى 18.6 حالة وفاة لكل 100 ألف حـادث.

كما لفت إلى أنه تم إطلاق منصة “وصل” ومنصة “بيان” ومنصة “نقل”؛ لتنظيم نقل الشاحنات ومتابعتها وتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية منها ورفع مستوى السلامة في الطرق.

يذكر أن المملكة تتجه نحو التحول إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وأضاف “العامودي” أن إحدى ركائز هذه الإستراتيجية تتمثل في استخدام التقنية؛ لرفع كفاءة استخدام البنية التحتية الضخمة التي استثمرت فيها المملكة خلال العقود الماضية.