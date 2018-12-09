كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيهما أفضل: شراء سيارة الآن أم في بداية العام الجديد؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب، تم عرض سؤال البرنامج على العديد من الخبراء في مجال السيارات وهو "أيهما أفضل شراء سيارة الآن أم في بداية العام الجديد؟"
وقال المهندس مصطفى حسين، رئيس مركز معلومات السيارات (أميك)، خلال حواره مع الإعلامي خلال برنامجه المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء السبت: "أنصح بالشراء الآن وليس في بداية العام الجديد، للاستفادة من تأثير الدولار الجمركي على خفض سعر السيارات الأوروبية بنسبة 3-5%".
ولفت إلى أن سعر السيارات الأوروبية أغلى من مثيلاتها من نفس الفئة رغم أن السيارات الأوروبية تستحوذ على 58% من مبيعات السيارات في مصر.
بينما نصح عمرو سليمان، سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية، راغبي شراء السيارات الأوروبية بالانتظار حتى أوائل العام الجديد.
وقال سليمان:"العربيات الأوروبي هتبقى زيرو جمرك.. فيه شركات تجميع سيارات لما عرفت إن الجمارك ستخفَّض تركت السوق المصرية"، مطالبًا متخذي القرار بدعم التجميع المحلي لحماية الصناعة.
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