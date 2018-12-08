كتب: باسل الحلواني

حالة من الغموض أحاطت باستراتيجية صناعة السيارات، التى كان من المفترض صدورها مطلع العام الحالي بعد إقرارها من البرلمان، لكن لأسباب غير معلومة تأخر إصدارها، على الرغم من أهميتها.

العديد من الخبراء أكدوا خلال الفترة الماضية، أن الاستراتيجية سوف ترى النور قريباً، مادفع شركات السيارات العالمية لتأجيل إعداد خططها المستقبلية بشأن مصر، انتظاراً لإقرارها.

"مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات في معظم دول العالم، ولكن يمكن تسميتها معاملة للاستثمار في مجال السيارات مثلما يحدث مع المجالات الأخرى".. كان هذا رد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على سؤال حول مصير استراتيجية صناعة السيارات، خلال أحد المؤتمرات الأخيرة، ليحسم مصير الاستراتيجية التي طال انتظارها، مؤكداً أن مصر سوف

تتجه لتطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا فيما يتعلق بصناعة السيارات عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها.

وصرح الوزير بأن مصطلح استراتيجية صناعة السيارات اختراع مصرى، لايوجد فى دول العالم، ولو كان صحيحا لكانت هناك استراتيجية لكل قطاع صناعى، كقطاع الأدوات المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها، ومن الأفضل أن نقول معاملة استثمارية لصناعة السيارات.