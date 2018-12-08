45 مليار جنيه قيمة مبيعات السيارات المتوقعة بنهاية 2018

كتب: باسل الحلواني

قال مصطفي حسين، رئيس مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن سوق السيارات شهد خلال العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المبيعات، مقارنةً بالعام الماضي.

وصرح بأنه من المنتظر أن تصل المبيعات الإجمالية بنهاية 2018، لـ185 ألف سيارة، بقيمة 45 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر بـ33% عن 2017.

ووفقاً لـ"حسين"، فإنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات الإجمالية

للسوق المحلي إلى 300 ألف مركبة بحلول 2022.

وكانت مبيعات السيارات قد حققت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 53.8%، بعد بيع 19214 سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من 2017، حيث سجلت المبيعات خلاله 12491 سيارة.