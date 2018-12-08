بالصور.. تعرف على تطور 6 أجيال من "النترا"

كتب: باسل الحلواني

تُعد السيارة "ألنترا" من أكثر موديلات شركة هيونداي الكورية انتشارا حول العالم، منذ الظهور الأول لها في عام 1990.

وخلال هذه السنوات أدخلت الشركة العديد من التعديلات الخارجية والداخلية، ليبلغ عدد الأجيال التي أطلقت من "ألنترا"، حتى الآن 6 أجيال.

"سيارات الوفد"، تستعرض في السطور التالية تطور هذه الأجيال بداية ً من عام 1990، وحتى 2018.

الجيل الأول من 1990 حتى 1995

بدأ الجيل الأول من "ألنترا" في الظهور عام 1990، وزودت بمحرك ميتسوبيشى، سعته 1596 سى سى، 4 سلندر، بقوة 113 حصان، مرتبط بنوعين من ناقل الحركة، الأول مانيول مكون من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات، أما معدل استهلاك البنزين فبلغ 10.7 لتر لكل 100 كم.

أما طول السيارة فبلغ 4.375 مم، والعرض 1.675 مم، والارتفاع 1.395 مم، وقاعدة العجلات 2.500 مم.

واستمر هذا الشكل قبل أن يتم إجراء تعديل بسيط في الشكل الخارجي والأبعاد، وسعة الموتور، في عام 1993.

الجيل الثاني من 1996 حتى 2000

مع حلول عام 1996 بدأ جيل جديد من "ألنترا" في الظهور، وشهد تغييرات جذرية في الشكل الخارجي، والمواصفات الداخلية، وزودت بـ3 فئات من المحركات، سعة1500 سى سى، يولد 107 حصان، ومحرك 1600 سى سى، يولد 116 حصان،

وآخر 1800 سى سى، يولد 128 حصان، أما ناقل الحركة فظهر بنوعين، ماينوال 5 سرعات، وأوتوماتيك من 4 سرعات، كما ظهرت بفئتين أحدهما سيدان عادية، وأخرى ستيشان.

وجاءت السيارة بطول 4.510مم للسيدان، و4.450مم للاستيشان، وعرض 1.700مم، وارتفاع 1.395مم للسيدان، و1.460 مم للاستيشان.

الجيل الثالث من 2001 حتى 2006

حقق الجيل الثالث من هيونداي ألنترا الذي كان الظهور الأول له عام 2001، نجاحا مبهرا، ونال إعجاب الجميع.

وفي عام 2003 تم إدخال تحسينات على "ألنترا"، حصلت على نسخة محسنة في 2003 بدايةً من المصابيح الأمامية والخلفية جديدة وشبكة التهوية الإكصدامين الأمامي والخلفي، وغطاء المحرك وغطاء الحقيبة الخلفية ولوحة القيادة.

واستمر هذا الشكل في الظهور حتى عام 2006، ومازال هذا الجيل حتى الآن يلقى رواجا كبيرا في سوق المستعمل، لسمعته الجيدة في السوق.

وحملت السيارة محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 107 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة وعزم دوران 146 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4

سرعات.

الجيل الرابع من 2007 حتى 2011

"الجمل" هو اللقب الذي أطلقه الشعب المصري على الجيل الرابع من هيونداي ألنترا، نظراً لقوة تحمل السيارة التي تشبه قوة تحمل الجمل.

وحققت هذه السيارة طفرة في المبيعات، وحصل هذا الموديل على المركز الأول في 2008 من بين 19 سيارة من ضمن فئة العائلية الصغيرة، متقدمةً على هوندا سيفيك وتويوتا كورولا وتويوتا بريوس، في التجارب والطرق وتوقع سلامة والموثوقية.

الجيل الخامس من 2012 حتى 2015

ظهر هذا الجيل الجديد تماماً من "ألنترا"، مع نهاية عام 2011، وحمل في تصميمه الخاجري العديد من اللمسات الساحرة، حيث زود بخطوط انسيابية بارزة تنطلق من المقدمة المائلة للسيارة، والتي تحتوي على أضواء أمامية كبيرة ذات زوايا حادة، وشبك تهوية منخفض، وأضواء ضباب جانبية، بالإضافة إلى أضواء LED على أغطية المرايا الخارجية، وأصدرت الشركة هذه السيارة بعدة فئات، بدايةً من الفئة الأولى، وحتى "الهاي لاين"، وزودت بمحرك DOH 1.6 بتكنولوجيا CVVT، بقوة 121 حصان.

الجيل السادس من "ألنترا"

تم الكشف لأول مرة عن هيواندي النترا 2017 خلال معرض ديترويت والذي أقيم في أواخر العالم 2016، ونجحت السيارة وقتها في خطف الانظار والأضواء داخل المعرض من خلال مميزاتها العديدة والتي كان أولها المحرك الذي جاء من النوع GAMMA 1.591 1.6 MPI وبقوة 127.5 / 6.300 حصان.

ويقدم "جي بي غبور أوتو"، وكيل العلامة الكورية النسخة الجديدة من "ألنترا AD" 2019، بأسعار تبدأ من 328ألف جنيه، للفئة الأولى، وحتى 486ألف جنيه، بالإضافة إلى فئة الـ"HD"، التي تشبه "ألنترا" موديل 2008، وتقدم بسعر يبدأ من 263.900جنيه.