تعرف على أسباب استدعاء "سوبارو" لأكثر من 25ألف سيارة

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كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة سوبارو اليابانية، سحب 25641 سيارة من الأسواق الصينية، اعتباراً من 11 يناير القادم، وذلك بعد اكتشاف مشكلة فنية قدتؤدي إلى انفجار المحرك، نتيجة خلل في نوابض صمامات المحركات، مايسمح بدخول شوائب إلى المحرك.
وبدأت الشركة بسحب طرازات "Forester" و"XV" و"BRZ"، موديلات 2012 و2013.
وأكدت "سوبارو"، في بيان لها، أنها سوف تقوم بإصلاح العيب بدون أي مقابل، مع تعويض أصحاب هذه السيارات عن أي أضرار ألمت بهم.
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