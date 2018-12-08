"تسلا" الأمريكية تحقق مبيعات قياسية خلال "نوفمبر"

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كتب: باسل الحلواني
واصلت عملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، تصدرها لمبيعات السيارات الكهربائية، خلال شهر نوفمبر الماضي، متفوقة علىالعديد من العلامات التجارية الكبرى.
وبلغ إجمالي مبيعات العلامة الأمريكية خلال شهر نوفمبر
ونجحت"تسلا"، خلال العام الحالي في بيع 116ألفا و296 سيارة، وهو مايهدد باختفاء بعض العلامات المنافسة في المستقبل.
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