"تسلا" الأمريكية تحقق مبيعات قياسية خلال "نوفمبر"

كتب: باسل الحلواني

واصلت عملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، تصدرها لمبيعات السيارات الكهربائية، خلال شهر نوفمبر الماضي، متفوقة على

العديد من العلامات التجارية الكبرى.

وبلغ إجمالي مبيعات العلامة الأمريكية خلال شهر نوفمبر

فقط 18 ألفا و650 سيارة، وهو رقم غير مسبوق.

ونجحت"تسلا"، خلال العام الحالي في بيع 116ألفا و296 سيارة، وهو مايهدد باختفاء بعض العلامات المنافسة في المستقبل.