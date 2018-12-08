لماذا لا تصنع تويوتا سيارات كهربائية بالكامل؟

الخليج ٣٦٥ نت – تقوم تويوتا حالياً ببيع الكثير من السيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية، مثل مختلف نسخ بريوس، موديلات مياري العاملة بخلايا وقود الهيدروجين وعدد من السيارات الهجينة الأخرى، ولكنها لا تقوم بصنع سيارات كهربائية بالكامل، وهو ما يتناسب مع طبيعة الشركة الحذرة والتي تخطط بدقة دائماً أولاً، فهي لا ترغب بالدخول بعد لعالم السيارات الكهربائية ذات البطاريات في الوقت الذي تتحول فيه هذه السيارات إلى صيحة جديدة بين شركات السيارات الأخرى، ولكن لماذا؟

أجاب جاك هوليز، مدير تويوتا في أمريكا الشمالية على هذا السؤال مؤخراً خلال لقاء صحفي مع مجلة Autoguide الأمريكية قائلاً: “إن وكالات الصانعة اليابانية تعتقد أنها لن تكون قادرة على بيع عدد كافي من السيارات الكهربائية لتوليد ربح كافي، وفي حالة تم الاتفاق على عكس ذلك، خلال اجتماع الوكلاء منذ أسبوعين، كنا لنقوم بالفعل بالبدء في تصنيع وتطوير سيارات كهربائية بالكامل”.

أطلقت تويوتا سابقاً نسخة كهربائية بالكامل من طراز راف 4 في 1997 مع محرك كهربائي بقوة 67 حصان ومدى يبلغ 152 كم لتكون واحدة من أول السيارات الكهربائية حينها، ولكن تم بعد ذلك وقف إنتاجها في 2003، قبل إعادة تقديمها في 2012، كي تستمر عامين فقط ويتم سحبها مرة أخرى، وهو ما يأتي كدليل على عدم حصول الشركة على ربح كافي من السيارات الكهربائية نظراً لقلة الطلب الفعلي بالأسواق.

أشار هوليز أيضاً إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية لم تتخطى 1% من إجمالي مبيعات السيارات بالولايات المتحدة حتى الآن، رغم تقديم الحكومة الأمريكية إعفاءات ضريبية خاصة لأولئك الذين يقومون بشرائها.

هذا ولا يعني ذلك أن تويوتا لن تستثمر بالسيارات الكهربائية، حيث أن الشركة ستستمر بطرح سيارات هجينة حتى يزداد الطلب على السيارات الكهربائية أو تظهر شريحة جديدة مهتمة بالسيارات العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية، ولكن السؤال سيظل هو المدة التي سيتطلبها الأمر كي يصبح الطلب كبيراً كفاية ليبرر صنع المحركات الكهربائية بالكامل، وعندها ستقوم الصانعة اليابانية بطرحها في الأسواق، بينما سوف تستمر استراتيجية الشركة الحالية بالتركيز على توفير مدى واسع من السيارات التي تعتمد على مصادر طاقة مختلفة، على عكس العديد من الشركات الأخرى التي تتجه بكل ما لديها حالياً للسيارات الكهربائية.