بي ام دبليو X8 أغلى سيارات الصانعة الألمانية قادمة بفخامة رولزرويس

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد بي ام دبليو X7 فئة xDrive50i M Sport حالياً هي أغلى طرازات صانعة المحركات البافارية بسعر 122,425$ (459,100 ريال)، ولكن ظهرت مؤخراً عدة تسريبات تشير إلى أن الشركة تعمل على إنتاج طراز X8 جديد كلياً، لتأتي على هيئة SUV رائدة فاخرة كاملة الحجم.

تحمل السيارة اسم كودي يُدعى G09، حيث قد تأتي لتقع ما بين طراز X7 ورولزرويس كولينان فائقة الفخامة، على أن يأتي الطراز الترف ذو وضعية القيادة المرتفعة مع 4 مقاعد فقط، لتكون المقاعد الخلفية منفصلة لزيادة مستوى الراحة.

تشير مصادر BMW Blog أيضاً إلى أن السقف سيكون مختلفاً عن X7 دون انحناء للخلف، وهو ما يعمل على زيادة مساحة الرأس للركاب مما يزيد من قدرتهم على الاسترخاء، إضافة لوجود حقيبة أمتعة واسعة للغاية.

هذا وتقول التوقعات أن X8 القادمة ستكون على الأغلب هي أغلى موديل لدى بي ام دبليو فور البدء في إنتاجها، وهو ما يُعد أمر مثير للاهتمام نظراً لوجود عدة موديلات حالياً تتفوق أسعارها على X7 مثل الباينا B7 بقيمة 139,350$ (522,560 ريال)، i8 كوبيه بسعر 147,500$ (553,125 ريال) و i8 رودستر بسعر 163,300$ (612,375 ريال)، ولكن X8 ستظل صفقة رابحة عند مقارنة سعرها بسعر رولز رويس كولينان الذي يبدأ عند 325,000$ (1.21 مليون ريال).