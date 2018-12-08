إليك موعد تطبيق رسوم الطرق في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح “نبيل العامودي” وزير النقل، أنه تم تحديد 6 طرق بالمملكة لفرض رسوماً عليه وتوقع البدء في ذلك مع بداية عام 2020، وكان ذلك على هامش تدشين عدة مشاريع للطرق بالمنطقة الشرقية.

وكانت قد أكدت الوزارة في وقتٍ سابق أنها تعتزم كمرحلة أولية فرض رسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلاً أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، وأشارت إلى أن الرسوم لن تفرض على الطرق الحالية.

يذكر أن فرض الرسوم سيتم الرفع به للمقام السامي للموافقة بعد الانتهاء من الدراسة الحالية.