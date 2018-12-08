عرض كيا الجبر على صيانة الفحمات الأمامية والخلفية لكل سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة كيا الجبر عروضاً على تغيير الفحمات الأمامية والخلفية ضمن عروض نهاية العام، بجميع مراكز صيانة الوكالة. ويأتي تحت شعار “عروض خاصة للصيانة”، ويسري العرض من 9 حتى 27 ديسمبر 2018. العرض يشمل جميع الموديلات من 2008 حتى 2017، والسعر يشمل الفحمات مع أجور اليد. أبرز أسعار الموديلات المشمولة: بيكانتو، ريو، سيراتو، كارينز، سبورتج، سول: بسعر 259 ريال.

أوبتيما، سورينتو، موهافي: بسعر 289 ريال.

كرنفال، كادينزا، كيا كوريس: بسعر 319 ريال. صورة العرض:

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