نصائح للقيادة بأمان بجوار الشاحنات في الأجواء الممطرة

الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات الكثير من التحديات أثناء القيادة على الطرق خاصة في فصل الشتاء، حيث يكثر هبوط الأمطار وتصبح الطرق زلقة وتزيد نسبة حدوث الحوادث، ومما يزيد من خطورة القيادة في هذه الأجواء السير بجوار الشاحنات لما لها من خصائص مختلفة عن السيارات من حيث الحجم والشكل وغيرها، لذا نقدم لكم عدد من النصائح لقيادة آمنة بجانب الشاحنات.

1- نظراً لكبر الشاحنة فهي تحتوي على نقاط عمياء في كل الاتجاهات، فلا تقترب منها بصورة كبيرة خاصة من مصد السيارة من جهة اليمين، لأن السائق يمكن أن يغير اتجاهه في أي وقت وهو ما يسبب الحوادث، لذا يجب أن تترك مسافات بينك وبين الشاحنة والابتعاد عن النقط العمياء لسائق الشاحنة والمرور من جهة اليسار مع إنارة المصابيح للفت انتباهه.

2- عندما تتخطى شاحنة يجب الحفاظ على ثبات مقود القيادة، والتشبث به بكلتا اليدين، لأن الشاحنات تكون تيارات وضغط هواء كبير أثناء مرورها مع سيارتك، هذا الضغط يقوم بدفع سيارتك ويعمل على اهتزازها، لذا يجب المحافظة على ثبات السيارة.

3- في الأجواء الممطرة تخلف الشاحنات خلفها أثناء السير الكثير من رذاذ الماء الممتليء بالغبار، وهو ما قد يسبب لك انعدام الرؤية نتيجة تراكمها على زجاج سيارتك أثناء تخطيها، فيجب الحذر واستعمال المساحات أثناء تخطي الشاحنات.

4- تحمل الشاحنات أوزان كبيرة داخلها، وتحتاج لزمن أكثر لكي تتوقف عند الضغط على المكابح، لذا فلا تحاول أن تسبق الشاحنة وتقطع عليها الطريق لتخطيها، لأن سائق الشاحنة سيجد صعوبة بالغة للتوقف السريع وعدم الاصطدام بك.

5- عند الالتفات بالطريق في المنعطفات والمنحدرات يجب الحذر إذا كانت بجوارك شاحنة، حيث يجب إعطاءها مساحة كبيرة لعمليات المناورة لكبر حجمها.