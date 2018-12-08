أخطاء شائعة تضر بسيارتك عند صيانتها بنفسك احذر منها

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الفيديوهات الخاصة بتعليم صيانة السيارات على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما شجع كثير من قائدي السيارات على إجراء عمليات صيانة سيارتهم بأنفسهم دون اللجوء إلى مراكز الصيانة، لكي لا يتم إهدار الكثير من الوقت والجهد والمال.

لكن نتج عن صيانة السيارات في المنزل بعض الأخطاء والتي قد تؤدي إلى إلحاق الأضرار بسيارتك مع مرور الوقت نستعرضها خلال السطور التالية.

1) صب الزيوت والسوائل بطريقة خاطئة

نظراً لعدم كفاءة قائدي السيارات للقيام بعمل الصيانة، فإنه عند صب الزيوت المختلفة مثل زيت المحرك والفرامل والباور يقع البعض منه على جسم السيارة، مما يتسبب في إلحاق العديد من الأضرار بالسيارة نتيجة جفاف الزيوت وتراكم الأتربة والأوساخ عليها، وهو ما يؤدي إلى انسداد بعض الأجزاء بمحرك السيارة، ونقص كمية الزيت عن الحد الطبيعى.

2) استبدال قطع غير مناسبة

يجب قبل القيام بالصيانة الاطلاع على الكتيب الخاص بالسيارة أو إستشارة أحد الفنيين قبل شراء قطع الغيار لسيارتك، حتى لا تستبدل قطع غير مناسبة أو متطابقة وهو ما قد يؤدي إلى خلل في عمل هذا الجزء.

3) عدم تغيير فلاتر السيارة بانتظام

نتيجة لعدم الدراية الكاملة بالعمر الافتراضي لكل فلتر أو توفيرا للمال، لا يقوم قائدي السيارات بتغيير الفلاتر في مواعيدها مثل فلتر الزيت أو فلتر الوقود، وهو ما قد يسبب الأعطال للمحرك.

4) استخدام أدوات غير مناسبة

استخدام الأدوات الخاطئة عند صيانة السيارة يؤدي إلى تلف رأس المسامير أو البراغي، وبالتالي لن يتمكن قائد السيارة من عدم إحكام ربطهم مرة أخرى، أو القيام بفكهم لصيانتها مجدداً.