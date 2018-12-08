ما وظيفة وصلات الفاكيوم في السيارة؟ وما مؤشرات تلفها؟

الخليج ٣٦٥ نت – وصلات الفاكيوم هي عبارة عن مجموعة من الخراطيم أو الوصلات الصغيرة والتي تتمتع بقوام صلب، والتي تكون متصلة بالعديد من الأجزاء الحيوية في السيارة، وتقوم بالعديد من الوظائف الهامة نستعرضها خلال السطور التالية.

تقوم وصلات الفاكيوم بضبط ضغط المحرك في السيارة، وذلك عن طريق العداد الخاص بعدد لفات المحرك الـ RPM في السيارة، وتتحكم هذه الوصلات في ارتفاع وانخفاض عدد لفات المحرك بداخل السيارة عن طريق ضغط الهواء، بحيث يبقى في المستوى المقبول والذي لا يسبب أي أعطال في السيارة.

كما تقوم وصلات الفاكيوم بالتحكم في نسبة فتح وغلق البوابة والتي بدورها تتحكم في نسبة وكمية الهواء الساخن الذي يحتاجه المحرك، وتعمل كذلك الوصلات على زيادة التحكم في مساعد المكابح، بالتالي تعمل منظومة المكابح ( الفرامل ) بسهولة.

وتقوم هذه الوصلات الهامة بالعديد من الوظائف الأخرى، ومنها التحكم في منظم القير ( ناقل الحركة ) وعملية تشغيله في السيارة، والعمل على ضبط المحرك أثناء دورانه بالشكل المناسب، وخاصة عند تشغيل نظام التكييف في السيارة.

وتعمل هذه الوصلات أيضاً على توفير ضغط الهواء للعديد من القطع بمحرك السيارة وتحدد الضغط المطلوب لكل قطعة على حدة، مما يضمن عمل محرك السيارة كمنظومة متكاملة بشكل جيد.

وفي حال وجود خلل أو تلف في وصلات الفاكيوم فإنها تؤدي إلى إصابة المحرك بالعديد من الأعطال، ومن مؤشرات تلف الوصلات ما يلي:

حدوث خلل واهتزاز للمحرك عند تشغيل السيارة، خاصة عندما تكون السيارة باردة.

زيادة استهلاك البنزين في السيارة.

عدم قيادة السيارة بسلاسة، حيث تظهر تفتفة ورجة بالمحرك أثناء القيادة.

سماع صوت صفير الهواء المتسرب الى داخل المحرك.

مشاكل في تعجيل وتسارع المحرك.