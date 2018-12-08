كيف يمكن فحص أذرعة السيارة والتأكد من حالتها بنفسك؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المحرك هو الجزء الأساسي الذي تعتمد عليه السيارة في عملية التشغيل، لكن بالطبع توجد الكثير من الأجزاء الأخرى في السيارة التي تساعد المحرك على عمله، وتعد أذرعة السيارة أحد هذه الأجزاء الهامة لعملية السير، والتي تعمل على ربط المحرك والإطارات، وكذلك تعمل على إمساك الإطارات الأمامية، وهو ما يجعلها تتحمل ضغوطات كثيرة.

مع مرور الوقت وكثرة الاستعمال تتعرض الأذرعة للتلف، وهو ما قد يعرض السيارة لخطر الحوادث، لذا يجب القيام بصيانة هذا الجزء الهام والعناية به والقيام بتشحيمه باستمرار مع كل صيانة دورية للسيارة.

ويتساءل العديد من السائقين عن كيف يمكن اكتشاف تلف أذرع السيارة؟ وما هي علامات ذلك؟ الإجابة تحملها لنا السطور التالية.

هناك عدة طرق تكشف إذا ما كانت الأذرعة تعرضت للتلف أم لا، ومنها رفع السيارة ثم فحص الأذرعة بالنظر والتأكد من عدم وجود قطع في المطاط الخاص بها، في حال وجود قطع يجب على الفور التوجه لمركز صيانة وتغيير هذا الجزء المتضرر.

كما يمكن فحص الأذرعة بتحريك كل ذراع على حدة بيدك، ففي حال إذا تحرك الذراع بسهولة، فهذا يدل على تلف الذراع وأنه أصبح غير صالح للاستخدام بالسيارة ويجب تغييره.

ومن الطرق الأخرى لفحص سلامة الأذرعة هو تحريك ولف مقود السيارة يميناً ويساراً بشكل سريع، ففي حال سماع أصوات طقة تصدر من اتجاه الأذرعة، فهذا يدل على تلفهم، وفي بعض الأحيان يؤدي تلف أحد الأذرعة إلى فراغ في مقود القيادة ولكن ليس من الضروري أن تكون المشكلة هنا ناتجة عن تعطل هذه القطعة فقط.

كما يمكن أيضاً اكتشاف تلف الأذرعة من خلال الإمساك بإطار السيارة والقيام بتحريكها يمينا ًويساراً، ففي حال صدور أصوات تشبه أصوات الطقطقة أثناء تحريك الإطار، فهذا الأمر يشير إلى تلف أحد الأذرعة.