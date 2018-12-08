افتتاح أول فندق كاديلاك بالعالم في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – تم افتتاح أول ’فندق كاديلاك‘ (Cadillac Hotel) في العالم تحديداً بدبي وذلك ضمن مهرجان ’سول دي إكس بي 2018‘ (SOLE DXB 2018). وحضر حفل الإطلاق الرسمي الذي أقيم مساء أمس مجموعة من المشاهير والشخصيات المؤثّرة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر ’فندق كاديلاك‘ من بين الفعاليات الحصرية التي تنظمها كاديلاك خلال مهرجان ’سول دي إكس بي 2018‘ الذي يفتح أبوابه فقط بين 6 و8 ديسمبر الجاري. وقد استقبل ’فندق كاديلاك، مئات الزوّار الذين حضروا مهرجان ’سول دي إكس بي‘ في الليلة الافتتاحية، واستمتعوا بتجربة متميّزة وراقية من ’كاديلاك‘ تخلّلتها أنشطة تفاعلية مختلفة، وذلك قبل التوجّه إلى المنصّة الموجودة على السطح للاستمتاع بمناظر جميلة ضمن نطاق 180 درجة، مع إطلالة فريدة على المهرجان الذي يحتفي بثقافة الشارع في المنطقة ويقام في ’حي دبي للتصميم‘ الراقي.

إضافة لهذا، استضاف ’فندق كاديلاك‘ عملية الكشف الإقليمية عن أول مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) مدمَجة من العلامة التجارية والتي تحمل اسم XT4.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة الرابعة التي تتعاون فيها ’كاديلاك‘ مع مهرجان ’سول دي إكس بي‘ الذي يشهد إقبالاً كبيراً من قِبَل الشباب.