- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أختتمت الجولة الأخيرة لبطولة كسر الزمن السعودية والتي احتضنت على مضمار حلبة الريم الدولية للسباقات في الرياض حيث تنافست المتسابقات من فئة السيدات وهن أمجاد العمري، ريم العبود وشيرين رفيع على لقب البطولة.
فقد حصلت المتسابقة أمجاد العمري على لقب البطولة بعد حصدها نقاط أكثر في الجولات الثلاثة في فئتها لتصبح أول سيدة تفوز بلقب بطولة رسمية محلية في السعودية بينما فازت منافستها ريم العبود بالجولة الأخيرة من البطولة، أما شيرين رفيع فقد فازت بالمركز الأول من فئة السيارات المصنعية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمجاد العمري تفوز بلقب بطولة كسر الزمن السعودية Time Attack على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المربع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المربع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .