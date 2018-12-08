ما وظيفة شمعات التوهج في السيارة؟ وما علامات تلفها؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع قدوم فصل الشتاء تواجه السيارات عدد من الأعطال، ومنها ضعف أو تلف البطارية، لكن مع التقدم التقني في الفترة الأخيرة تم ابتكار تكنولوجيا جديدة تقوم بتسخين السيارة قبل تشغيلها عن طريق تسخين بطارية السيارة وكذلك بعض الوصلات الأخرى بداخل المحرك بهدف تجهيز عملية التشغيل والاشتعال، هذه التقنية تعرف بإسم شمعات التوهج أو glow plugs.

ويمكن تفعيل تلك الشمعات من خلال وضع مفتاح تشغيل المحرك في المكان المخصص له في السيارة، وبدلاً من إدارته للأعلى ناحية اليمين، قم بإدارته لأسفل ناحية اليسار، بهذه الوضعية يتم تفعيل تقنية شمعات الاشعال، مع ملاحظة أن هذه التقنية تتوفر غالباً في السيارات التي تعمل بنظام وقود الديزل، نظراً لحاجة هذه المحركات إلى التسخين أو الطاقة الحرارية باستمرار لأداء عملها.

ومثل أي جزء في السيارة فإن شمعات التوهج glow plugs قد تتعرض للخلل أو التلف نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي، في هذه الحال تظهر أعراض تلفها من خلال إضاءة لمبة التحذير خاصتها في لوحة العدادات الخاصة بطبلون السيارة بصفة مستمرة، أو قد تظهر وتختفي.

كما قد يدل إضاءة لمبة التحذير للشمعات على وجود مشكلة في نظام التشغيل الخاص بها، في هذه الحال ينصح بالتوجه إلى مركز الصيانة لفحص المشكلة قبل تفاقمها مسببة العديد من الأعطال بمنظومة الكهرباء في السيارة.