كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو i3 الكهربائية تنطلق بالسوق المصري في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفترة استخدمت المجموعة البافارية للسيارات سيارة BMW i3 الكهربائية لعرضها في أحداث هامة بسوق السيارات المصري، لكن مؤخرا تم التأكد من طرح المجموعة لهذه السيارة للبيع في السوق المصري خلال الأشهر الأولى من عام 2019 القادم.

جدير بالذكر أن i3 تعتبر واحدة من أهم السيارات التي أطلقتها BMW العالمية في السنوات الأخيرة، وتتميز هذه السيارة بأنها صديقة للبيئة بنسبة 100% ولا يصدر عنها أي عوادم، لذلك فهي سيارة اقتصادية إلى حد كبير، كما أن حجمها يجعلها تتميز بالعملية وسهولة القيادة داخل المدن المزدحمة.

وكانت المجموعة البافارية تنتظر إطلاق هذه السيارة في مصر حتى تنتهي من تطوير مراكز الصيانة التابعة لها وتجهيزها بالمعدات اللازمة لصيانة هذه السيارة الكهربائية وغيرها من السيارات الأحرى من نفس الفئة وأيضا فئة السيارات الهجينة.