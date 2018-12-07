“بالصور” لماذا تشتري كيا اوبتيما 2019 وما الذي يميزها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد كيا اوبتيما أحد أفضل سيارات السيدان متوسطة الحجم المتاحة حالياً بالسوق السعودي والعالمي، حيث وبعد أن تمكنت في عام 2016 من الحصول على جائزة أفضل سيارة سيدان في المملكة، تأتي بموديل 2019 كي تضيف المزيد من المميزات والتقنيات لتزيد انفرادها، وسوف نستعرض معكم اليوم بعض من أبرزها.

تصميم منفرد

تتميز اوبتيما 2019 بتصميم رياضي أكثر مع مقدمة وخلفية تجذب الأعين كي تتكامل مع شبك أنف النمر الذي يميز سيارات كيا، كما يمكن ملاحظة وجود لمسات خارجية فريدة تتضمن الجناح والمشتت الخلفي باللون الأسود مع المرايا الجانبية القابلة للطي كهربائياً، إضافة إلى عجلات 18 إنش.

مساعد الترحيب الذكي

تستطيع اوبتيما استشعار اقتراب مالكها منها عبر مساعد الترحيب من خلال التقاط وجود مفتاحها الذكي لتقوم بفتح المرايا الجانبية وتشغيل أضواء الأبواب الداخلية في الظلام لتسهيل الدخول، وفي حالة الوقوف قرب حقيبة الأمتعة، ستقوم بالفتح أوتوماتيكياً.

الاتصال بالهواتف الذكية

تأتي كيا اوبتيما 2019 مع نظام جديد باسم UVO link يقوم بالاتصال مع الهواتف الذكية عبر تطبيق مخصص بما يسمح بفتح وغلق السيارة عن بعد، التحكم في درجة الحرارة، طلب خدمات طواريء الطرق للمساعدة، تجهيز وجهات الرحلات والحصول على إرشادات مجهزة مسبقاً للطريق.

تقنيات المساعدة بالقيادة

تقدم اوبتيما حزمة تقنيات Kia Drive Wise للقيادة الآمنة للعمل على التنبيه من وتفادي بعض الحوادث المحتملة، وهو ما يتضمن مساعد تنبيه وتفادي الاصطدام الأمامي، مساعد البقاء بالمسار، مراقبة البقعة العمياء برادار متقدم، تنبيه قبل الاصطدام الخلفي، مثبت سرعة ذكي مع التشغيل والإيقاف، مساعد تغيير المسار والتنبيه عند مغادرته بشكل متسرع، مساعد توجيه إضاءة المصابيح الأمامية مع درجة إضاءة متكيفة حسب مستوى الظلام، إضافة إلى نظام تنبيه المسافات الآمنة أثناء الركن مع كاميرا رؤية محيطية.

أمان متكامل

تستخدم اوبتيما الفولاذ عالي التحمل وهيكل ذو شكل حلقي خلف الصف الثاني من المقاعد لزيادة القدرة على تحمل الصدمات لحماية الركاب إضافة لتوفير قيادة ديناميكية أكثر، والحصول على مستوى أفضل من عزل الضوضاء الخارجية، مع وجود نظام وسائد هوائية متقدم يضم عدة وسائد أمامية وجانبية، أحزمة أمان ثلاثية النقاط مع نظام تضييق قبل الصدمات لتثبيت الركاب بشكل أفضل، نظام مساعدة تسلق المنحدرات، نظام إدارة توازن السيارة، نظام التحكم بالاحتكاك، نظام توازن الكتروني، توزيع الكتروني لقوة المكابح ونظام لمراقبة ضغط الإطارات.

الأسعار والفئات

هذا وتتوفر اوبتيما 2019 لدى كيا الجبر بالأسعار والفئات التالية: