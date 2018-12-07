تعرف على اللاعب الفائز في بطولة كيا الجبر للتنس

الخليج ٣٦٥ نت – كسر لاعب نادي الزيتون سعيد الغامدي سيطرة نادي الاتحاد على بطولة كيا الجبر للتنس الارضي “الطريق إلى استراليا” في نسختها الثالثة بعد أن حقق لقب البطولة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي 30 نوفمبر 2018 على ملاعب بيت الشباب بجدة عقب أن حل وصيفا في العام الماضي, حيث تمكن الغامدي من التغلب في المباراة النهائية على لاعب نادي السراة مالك الزهراني بنتيجة مجموعتين دون مقابل في اللقاء الذي شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية يتقدمها وليد راجح مدير بيت شباب جدة وصالح الغامدي نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة وعبدالله عمر مشرف العلاقات العامة بشركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتوزر في المملكة وعدد من الشخصيات الرياضية والمهتمين بلعبة التنس الارضي.

وبفوزه بالبطولة حصد اللاعب سعيد الغامدي جائزة المركز الأول التي سوف تطير به لحضور مباريات بطولة استراليا المفتوحة للتنس التي ستقام نهاية العام الجاري في استراليا حيث تعد شركة كيا موتورز راعيا رسميا للبطولة وللاعب العالمي الاسباني رلفائيل نادال.

بطل بطولة كيا الجبر للتنس الارضي ” الطريق إلى استراليا” سعيد الغامدي أهدى هذا الفوز إلى كافة من دعمه في الفترة الماضية من إدارة نادي الزيتون في سبت العلايا وزملائه اللاعبين وقدم شكره لشركة الجبر التجارية على تنظيم مثل هذه البطولات في لعبة التنس الارضي التي تعد من الالعاب الرياضية الجميلة والممتعة والآخذة في الانتشار بين افراد المجتمع, وامتدح الغامدي مستوى البطولة الحالية مؤكدا بأن المنافسة كانت قوية خصوصا أن جميع اللاعبين كان ينتظرون إقامتها للمشاركة والمنافسة على جائزتها الثمينة التي تتيح فرصة مشاهدة أحد أكبر تجمعات التنس الارضي في العالم بحضور نجوم اللعبة.

يذكر أن شركة الجبر التجارية تهتم بإقامة الفعاليات الرياضية حيث قامت بتنظيم ورعاية بطولات في مختلف الألعاب مثل بطولة الكرة الطائرة الشاطئية والكريكيت، وتنس الطاولة، وكرة القدم داخل الصالات، وسيكون الشباب الرياضي على موعد في المدينة المنورة خلال الفترة المقبلة عبر إقامة بطولة 3 * 3 لكرة السلة، التي يتم التجهيز لها حالياً لتقام منتصف شهر يناير المقبل، بإذن الله.