إطلاق أول متجر بحري لخدمة أصحاب اليخوت ورواد الشواطيء في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة “ماجد الفطيم” متجرها البحري الأول “أكوا بود” في دبي، وكان بناء وتصميم المتجر تحت اشراف “أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو” بمعايير بيئية عالية الجودة.

ويحتوي المتجر على بطاريات قابلة للشحن تساعده على الإبحار والعودة بعد انتهاء زمن الخدمة، بالاضافة لاحتوائه على “نظام مدمج” موصول بالجزء الخارجي من القارب يقوم بشفط النفايات العائمة إلى مستوعب خاص ليتم التخلص منها بطريقة صحيحة تحافظ على البيئة بمجرد وصولها إلى الشاطئ، كما يمكنه تحويل المياه المتواجدة في الخزان إلى مياه شرب، ويزود المتجر العملاء بالأكياس وقصبات الشرب الورقية القابلة للتحلل؛ حفاظاً على البيئة.

يحتوي أيضاً على منتجات يتجاوز عددها 300 نوع، كما يمكن توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ كايت بيتش والجميرا والصفوح على مدار ستة أيام في الأسبوع بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً (حسب الأحوال الجوية).

ويمكن لرواد الدراجات المائية الوصول إلى منصة «أكوا بود» لتسجيل طلباتهم من خلال نافذة مخصصة للدفع والاستلام، كما يمكن ذلك لرواد الشاطئ من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير، أما العملاء في القوارب واليخوت الكبيرة في المناطق والشواطئ المحددة يمكنهم الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف المتنقل أو عبر تطبيق إلكتروني متاح على أجهزة “آبل وأندرويد”، وسوف يقوم قارب خاص بتسليمها في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.