تدشين الباص الذكي لمواجهة حوادث الحافلات المدرسية

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن “منصور بن عبدالله آل شريم” مدير التعليم بمحايل، مبادرة الباص الذكي بمقر مدرسة جعفر بن أبي طالب ومتوسطة الإمام النووي وبرامج التربية الخاصة بمحافظة بارق شمال منطقة عسير، وجاءت تلك الخطوة بعد الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الطلاب والطالبات نتيجة الإهمال داخل وسائل النقل المدرسي.

وأوضح “عبدالرحمن حسن الشهري” صاحب فكرة الباص الذكي ومشرف برامج التربية الخاصة، أن الهدف الرئيسي من المبادرة كالآتي:

الحد من حالات نسيان الطلاب والطالبات داخل وسائل النقل أثناء إيصالهم.

التقليل من وقوع العدوان والتحرش.

الإسراع لإسعاف الحالات المرضية كهبوط السكر في الدم والتشنجات.

رفع الانضباطية بداخل وسائل النقل.

تحقيقاً لرؤية المملكة “2030”، بتطويع التقنية في جميع جوانب الحياة والقطاعات والتي من ضمنها التعليم.

يذكر أن البرنامج استغرق لتطويعه على الباص مايقارب 4 أسابيع تقريباً، ويمكن تطبيقه على وسائل النقل هذه بوجود الإنترنت أو عدم وجوده.