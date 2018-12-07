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شكرا لقرائتكم خبر عن “بالفيديو” حادث تصادم مع سيارة يشعل شاحنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المربع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المربع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .