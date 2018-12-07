الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما يجب على قائدي المركبات اتباعه أثناء الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي، وذلك حتى يكون الدخول للطريق الرئيسي بطريقة آمنة. حيث أوضح أنه لدخول الطرق الرئيسية بطريقة آمنه يجب اتباع الخطوات التالية: هدىء السرعة.

أضىء إشارة التنبيه الجانبية؛ لتنبيه المركبات الأخرى باتجاهك.

تأكد من خلو المسار من المركبات.

أعط الأفضلية للمركبات المقبلة من الطريق الرئيسي.

شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينشر 4 خطوات يجب اتباعها عند الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المربع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المربع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .