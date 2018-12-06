ظهور داخلية فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن مصورون تجسسيون مؤخراً من الحصول على أولى الصور الواضحة لداخلية فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً دون أي تمويهات.

تكشف الصور عن تغيير شامل في داخلية اكسبلورر، حيث نلاحظ تحول الكونسول الوسطي ذو الاتجاه الرأسي إلى الأفقي، مع وجود شاشة لمسية كبيرة محاطة باثنين من منافذ الهواء، إضافة لتقليل الإنحناءات الداخلية وزيادة السعة التخزينية بشكل كبير، حيث من المؤكد أن استخدام قرص الناقل الدوار بدلاً من العصا قد ساعد بذلك.

ورغم صعوبة الرؤية بعض الشيء، إلا أن شاشة العدادات تبدو رقمية بنسبة 100% مع وجود نسخة محدثة من نظام ملاحة Sync 3 على الشاشة الكبيرة، والتي تُظهر أن السائق كان متجهاً لمركز فورد التطويري للموديلات الجديدة، حيث يبدو التصميم العام أبسط وأقل تشتيتاً مع مزيد من المساحة الداخلية.

كما أظهرت قليل من الصور الخارجية أيضاً، والتي تمتلك شبك أمامي مميز ضخم وشارة بلاتينوم بالخلف، بما يشير لكونها الفئة الأعلى مع أنابيب عادم رباعية التي قد تعني أن هناك محرك EcoBoost ذو سعة أكبر، والذي قد يكون هو نفسه المستخدم بطراز لينكون افياتور من نوع V6 سعة 3 لتر ذو قوة 400 حصان.

هذا ومن المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن فورد اكسبلورر خلال معرض ديترويت بشهر يناير مع مطلع عام 2019 المقبل.