مرسيدس G63 6×6 AMG معروضة للبيع مقابل 6.33 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة أعوام، قامت مرسيدس باستعراض طراز AMG G63 6×6 على هيئة G-Class ذات 6 عجلات و3 محاور مع العديد من الأنظمة المخصصة للطرق الوعرة، حيث تم طرح 100 نسخة فقط منها ليتم بيعها على الفور، ولكن ظهرت مؤخراً واحدة منهم معروضة للبيع عبر أحد الوكالات.

عبر موقع eBay الولايات المتحدة، تم عرض مرسيدس AMG G63 6×6 موديل 2014 والتي تمت قيادتها مسافة 6,110 كم فقط مع تجهيزات كاملة.

طُرحت الـSUV الفاخرة على الموقع عبر وكالة Scottsdale Ferrari بولاية آريزونا، والتي تقول أن المالك الأصلي قام بشرائها مقابل 531,000$ (1,99 مليون ريال) بمعرض دبي للسيارات، حيث تتميز بطلاء خارجي ذو لون أبيض ماسي مع داخلية تجمع بين الأسود والأحمر.

أما عن السعر الذي تم عرضها به، فهو 1.69 مليون دولار (6.33 مليون ريال)، حسب الوكالة، رغم أن سعرها الأصلي من الصانعة الألمانية لم يتعدى 400,000$ (1.5 مليون ريال)، حيث تتوفر مع كافة أوراقها القانونية بعد استيرادها للولايات المتحدة.

هذا وتأتي G63 6×6 مع محرك V8 مزدوج التيربو سعة 5.5 لتر بقوة 544 حصان مع دفع سداسي، أقفال تفاضلية، معاملات إغلاق والعديد من مميزات الطرق الوعرة والفاخرة.