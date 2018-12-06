لماذا ترى مازدا أن المستقبل بيد محركات الاحتراق الداخلية لا الكهربائية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد المحركات الكهربائية أقلل ضرراً للغاية بالبيئة من تلك المعتمدة على الاحتراق الداخلي، ولكن هذا يعتمد على طرق توليد الكهرباء التي تعمل بها في المقام الأول، وهو ما يختلف من بلد لآخر، ما يجعل مازدا تقرر أن محركات الاحتراق الداخلي ستكون أفضل في تقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بتلك الكهربائية، وذلك كما أعلنت بحديث صحفي أخير.

خلال لقاء حديث مع مجلة CarAdvice العالمية ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الماضي، قال ايتشيرو هيروسيه، المدير التنفيذي لقسم تطوير المحركات في مازدا، أن الصانعة اليابانية سوف تستمر في توجهها للتركيز على محركات البنزين والاحتراق الداخلي بشكل رئيسي، وذلك نظراً لاختلاف طرق توليد الكهرباء حول العالم، حيث ستكون المحركات الكهربائية خيار أفضل فقط بالدول التي تقوم على توليد الكهرباء عبر مصادر نظيفة، ولكن نظراً لكون العدد الأكبر من الدول مازال يعتمد طرق غير نظيفة تماماً بتوليد الكهرباء، ولهذا ستكون محركات الاحتراق الداخلي المطورة خيار أفضل لها.

كما أضاف هيروسيه أن محركات البنزين الحديثة يمكن تطويرها أكثر كي تزداد كفائتها بنسبة 30% عما هي عليه الآن، كما سيتم التوجه لاحقاً لتطوير محركات الديزل بشكل مماثل أيضاً، حيث أن هذه المحركات تنتج انبعاثات أقل من تلك العاملة بالبنزين في سيارات SUV الضخمة.

هذا وقد أضافت مازدا في النهاية أنها لن تقتصر في عملها على تطوير محركات بنزين وديزل جديدة فقط، ولكنها ستعمل أيضاً على العودة إلى إعادة إحياء محركات روتاري “الدائرية” الخاصة بها، رغم أنها لن تقتصر على سيارات الكوبيه الرياضية.