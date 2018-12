بعد مقابلة صانعات السيارات الألمانية.. ترامب: أنا رجل التعريفة

الخليج ٣٦٥ نت – اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً مع عدد من المديرين التنفيذيين لشركات السيارات الألمانية على هامش المناوشات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا حيال فرض الأولى ضرائب وتعريفات جمركية إضافية على تلك الأخيرة.

أشار ترامب إلى أنه يرغب في الوصول إلى رؤية مستقبلية يقوم فيها مختلف صانعي السيارات ببناء مصانعهم في الولايات المتحدة لخلق بيئة عمل أفضل، وذلك أثناء وجود كل من بي ام دبليو، مجموعة دايملر المالكة لمرسيدس وفولكس واجن، حيث تمتلك الشركات الثلاثة مصانع هناك بالفعل، وهو ما أكدت صانعة المحركات البافارية عليه موضحة بالتفصيل مدى أثر مصانعها بالولايات المتحدة.

أكد مسؤولي الشركات الثلاثة لاحقاً عزمهم على زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة، ولكن فرض ضرائب جديدة سوف يمنعهم من ذلك بكل تأكيد، حيث أن فولكس واجن كانت تنوي بناء مصنع جديد مع خطط للتعاون مع فورد، بينما قال ديتر زيتشه، رئيس دايملر، أن المجموعة تخطط لزيادة استثماراتها الأمريكية ولكنها تنتظر معرفة الموقف النهائي من الضرائب الجديدة، بينما عقبت بي ام دبليو قائلة أنها تنوي استثمار 600 مليون دولار في مصنعها بولاية كارولاينا الجنوبية خلال 2021 للأجيال الجديدة من موديلات X المختلفة، بما يخلق 1,000 فرصة عمل جديدة.

هذا وبعد إنتهاء اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأهم مستشاريه الإقتصاديين، أعرب مديرين الشركات الأوروبية عن سعادتهم لشعورهم بأن احتمالات تطبيق الضرائب الإضافية على السيارات والقطع المستوردة من القارة الأوروبية قد انخفض كثيراً، وهو ما أتى نتيجة للمحادثات المثمرة داخل البيت الأبيض.

