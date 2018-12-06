مصادرة سيارة سائق مسرع بسبب شطيرة وبطاطس ماكدونالدز!

الخليج ٣٦٥ نت – في مقاطعة جنوب يوركشاير الإنجليزية، وأثناء قيام إحدى سيارات الشرطة السرية بمراقبة الطرق، تمت ملاحظة عبور سيارة مسرعة للغاية.
توجه ضباط السرعة على الفور لأجل إيقاف السيارة وسائقها المخالف للقانون كي يتم تحرير غرامة له ولمعرفة السبب حول سرعة قيادته الكبيرة، ليتفاجأ الجميع بأن السائق لا يحمل تأمين يسمح له بالقيادة في المقام الأول، ولكن الأغرب من ذلك هو أن السبب الذي قدمه عند سؤاله عن سبب إسراعه كان أنه قلق للغاية من أن تبرد الشطيرة والبطاطس التي قام بشراءها من ماكدونالدز قبل وصوله للمنزل.
هذا وقد قام ضباط الشرطة في النهاية بمصادرة سيارة السائق المتهور وتوقيع غرامة مالية كبيرة له جراء قيادته المتهورة وأسبابه غير المنطقية في ذلك.
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