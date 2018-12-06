يمكنك الآن شراء مقصورة بوجاتي فيرون مقابل نصف مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – مقابل 150,000$ (562,500 ريال) يمكنك شراء إحدى السيارات الصغيرة عالية الأداء مع SUV كاملة التجهيزات من إحدى العلامات غير الفاخرة، ولكن الآن يمكنك أيضاً أن تقوم بشراء داخلية بوجاتي فيرون مقابل المبلغ ذاته.

أعلنت وكالة Braman Motors بولاية ميامي الأمريكية عن بدء طرحها لداخلية كاملة وجديدة مأخوذة من سوبركار فيرون 16.4 موديل 2008، وهو ما يتضمن المقاعد، لوحة القيادة التي تضم أزرار المكيف وصندوق القفازات والمقود، ألواح الأبواب، والكونسول الوسطي، حيث تم حفظ كافة القطع في مخزن مخصص متحكم في درجة حرارته وهي في أفضل حالة ممكنة.

هذا وتقول الوكالة أن هذه الداخلية مخصصصة لملاك فيرون الراغبين في تغيير لون داخلية سياراتهم أو استبدالها بالكامل، وهي تناسب أي من موديلات فيرون التي أنتجت ما بين عام 2006 وحتى 2015، ورغم أن سعر 150,000$ قد يبدو باهظاً مقابل داخلية فقط، إلا أن فيرون الكاملة لا يقل سعرها عن 1.3 مليون دولار (4.87 مليون ريال).