ما هو قابض السيارة ووظيفته؟ وما مؤشرات تلفه؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر قابض السيارة “الدبرياج” من أبرز الأجزاء التي توجد في السيارات اليدوية اللازمة لعملية السير، وفي حال تعطل هذا الجزء الهام تتوقف السيارة عن السير، والقابض عبارة عن جهاز ميكانيكي يقوم بوصل وفصل القدرة عن ناقل الحركة اليدوي وبين صندوق التروس أو السرعات في السيارة عند التعشيق أو التغيير أو في حال توقف السيارة.

ويتكون القابض من عدة أجزاء نستعرضها فيما يلي:

1) الحذافة

هي عبارة عن قرص معدني كبير الحجم يتم تثبيته في عمود المرفق، تقوم بالدوران مع مجموعة قرص الضغط مع عمود المرفق، من أجل امتصاص ذبذبات عمود المرفق قبل انتقالها إلى مختلف أجزاء منظومة القابض بالسيارة، كما تقوم الحذافة بتخزين الطاقة أثناء تشغيل المحرك واستدعائها وقت الحاجة لهذه الطاقة.

2) الإسطوانة

تعمل الإسطوانة أو قرص الاحتكاك على الضغط على الحذافة، مما يؤدي إلى نقل حركة الدوران من الحذافة إلى عمود القدرة داخل صندوق السرعات بشكل مستمر بكل سهولة وبدون انزلاق.

3) مجموعة قرص الضغط

مجموعة قرص الضغط تتكون من قرص الضغط وغطاء القابض، ولا يمكن فصلها عن بعضها، وهذه المجموعة تركب على الحذافة، حيث تدور مع دوران المحرك.

ومثل أي جزء في السيارة يتعرض القابض للأعطال والتلف، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى أعطاله، ومنها انتهاء العمر الافتراضي لأحد أجزاء قابض السيارة، أو ارتكاب الأخطاء خلال السير أو القيادة السيئة، أو استمرار استخدام قابض السيارة اثناء الوقوف، وهو ما ينتج عنه تلف القابض سريعاً، أو استعمال قطع غيار غير أصلية، أو تحميل السيارة بالأوزان الزائدة.

ومن مؤشرات تلف قابض السيارة، عدم تحرك السيارة عند تعشيق ناقل الحركة، صدور أصوات أثناء الضغط على دواسة القابض، حدوث ارتجاج واهتزاز في القابض، عدم وجود فصل للسرعة بين المحرك وناقل الحركة.