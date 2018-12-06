تعرف على مزايا وعيوب ناقل الحركة CVT المتغير باستمرار

الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد أنواع القير في السيارات، من هذه الأنواع وغير الشائعة قير CVT المتغير باستمرار، وهو قير أقرب نوعاً ما إلى علبة السرعات الأوتوماتيكية، إلا أنه مختلف بعض الشيء في تكوينه وأجزاءه الداخلية، حيث أنه لا يتضمن في أجزاءه على تروس كما في علب السرعات المتعارف عليها، فهو يعمل من خلال بكرتين مخروطتين متقابلين، موصولتين بسير مطاطي أو معدني.

فكرة عمل قير CVT مشابهة لعمل الدراجة الهوائية، إلا أن الاختلاف هو استبدال مجموعة البكرات ببكرة واحدة مخروطية يتغير قطرها حسب موقع الحزام الناقل، وهذا الأمر يمكن أن يعطيك سرعات كثيرة.

ويتمتع قير CVT بعدد من المميزات، منها قدرة كبيرة على توفير الوقود بشكل كبير، لا يحتاج لعدد كبير من دورات المحرك وهو ما يعطي الراكب إحساسا بالراحة وهدوء صوت المحرك، بقاء زيت القير به فترة أكبر، تقليل الهدر الكبير في الطاقة التي تضيع في القير الأوتوماتيكي التقليدي نتيجة نقل الحركة بين الكلتشات وضياع الطاقة في الجزء الهيدروليكي، بالإضافة إلى أن حجم القير صغير ووزنه خفيف.

أما عيوب قير CVT، فهي صعوبة القيام بإصلاحه لأنه يتطلب معايرة وضبط بشكل دقيق جدا، لا يتم استخدامه في كثير من الدول، يتعرض للأعطال بنسبة أكبر من القير اليدوي والأوتوماتيكي، يحتاج لنوع معين من الزيوت وليس زيت نقل الحركة التقليدي بالإضافة إلى أن عزمه قد يكون ضعيفاً أحياناً كونه يستخدم سير وليس تروس.