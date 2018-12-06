كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحرير الدولار الجمركي.. أبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تحرير الدولار الجمركي، ترتفع أسعار السيارات الجديدة بنسب تتراوح بين 2 و6%، لذا إليكم أبرز السيارات التي زادت أسعارها بعد القرار الأخير:

كيا

ارتفعت أسعار جميع فئاتكيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث بات سعر الفئة الأولى 459.900 بدلًا من 454.900 جنيه، والفئة الثانية بـ484.900 جنيه مقابل 479.900 جنيه في نوفمبر.

ووصل سعر الفئة الثالثة من كيا سبورتاج موديل 2019 نحو 529.900 جنيه بدلًا من 524.900 جنيهًا، ووصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بعد الزيادة عند 564.900 جنيهًا.

وطالت الزيادة أسعاركيا جراند سيرات والجديدة، حيث وصل سعر الفئة الأولى بعد إضافة 5 آلاف جنيه لأسعار نوفمبر 334.900 جنيه، وسعر الفئة الثانية أصبح 359.900 جنيه، أما الفئة الثالثة فقد ارتقى سعرها إلى 384.900 جنيهًا، والفئة الرابعة إلى 424.900 جنيه.

أما كيا ريوسيدان الجديدة فقد ارتفع سعر فئتها الأولى إلى 284.900 جنيه مقارنة بـ279.900 جنيها، والفئة الثانية أصبح سعرها في ظل الزيادة المقررة 314.900 جنيه، والفئة الثالثة 339.900 جنيهًا.

هيونداي

ارتفعت أسعار فئات "هيونداي أكسنت" السبع بمقدار 3.000 جنيه، لتباع الفئة القياسية 271.500 جنيه بدلًا من 268.500، فيم يصل سعر الفئة الأعلى 297.500 جنيه بدلًا من 294.500 جنيه.

وارتفعت كذلك أسعار فئات "هيونداي كريتا" الثلاثة الأول بمقدار 3.000 جنيه لتباع الفئة الأولى بـ373.000 والفئة الثانية بـ423.000 جنيه والثالثة بـ445.000 جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى من السيارة فقد ارتفعت 5.0000 جنيه ليصل سعرها إلى 455.000 جنيه.

كما طالت الزيادة فئات "هيونداي إلنترا AD" السبع، حيث قررت الشركة زيادة بقيمة 3.000 جنيه على الفئات من الأولى للرابعة، و4.000 جنيه للفئة الخامسة و5.000 جنيه للفئة السادسة، و6.000 جنيه للفئة السابعة.

أما "هيونداي إلنترا HD" فقد زادت أسعار جميع فئاتها بمقدار 3.000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة القياسية الجديد 263.900 جنيه، فيم يصل سعر الفئة الكاملة إلى 292.900 جنيه.

شيفرولية

ارتفع سعر الطراز المتاح في السوق المحلي منشيفرولية أفيوسيدان موديل 2019 لتباع بسعر رسمي 213.000 جنيه بدلًا من 211.500 بزيادة 1.500 جنيهًا.

وارتفعت أسعار موديلاتشيفرولية أوبتراسيدان بواقع 2000 جنيه، وبذلك يصل سعر الفئة الأولى من السيارة 228.400 جنيه بدلًا من 226.400 جنيه، وسعر الفئة الثانية 239.500 جنيه بدلًا من 237.500 جنيه.

وأقرت الشركة زيادات جديدة بأسعار شيفرولية N300 موديل 2018 التي تنتمي إلى فئة سيارات الفان المزودة بباب خلفي جرار بقيمة 4.400 جنيه ليصل سعرها إلى 189.600 جنيه بدلًا من 185.100 جنيه.

وشملت الزيادات التي تطبقها المنصور بدءًا من اليوم الأحد،سيارات شيفروليةجامبو المزودة بصندوق خلفي، حيث وصل سعر الفئة سعة 2.5 طن إلى 355.400 جنيه بدلًا من 350.400 جنيه.

ووصل سعر شيفرولية جامبو سعة 4 طن إلى 379.300 جنيه بعد أن كان سعرها في نوفمبر 376.300 جنيه، أما الفئة سعة 4.5 طن فقد أصبح سعرها 424.300 جنيه بدلًا من 419.300 جنيه.

وعن أسعار الفئة الأكبر من شيفرولية جامبو التي يبلغ سعتها 5 أطنان فقد ارتفع سعرها بمقدار 5 آلاف جنيه لتباع بـ427.600 جنيه بدلًا من 422.600 جنيهًا.

جيلي

زادت أسعار فئات "جيلي إمبريال" الجديدة التي طرحت في مصر لأول مرة سبتمبر الماضي بواقع 3000 جنيه، لتباع بسعر رسمي قدره 276.900 جنيه بدلًا من 273.900 جنيهًا.

وارتفعت كذلك أسعار "جيلي إيمجراند X7" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 5000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الجديد 340.000 جنيه مقارنة بـ335.000 جنيه في نوفمبر.

مازدا3

أقرت جي بي غبور أوتو، وكلاء مازدا اليابانية زيادة بمقدار 3000 جنيه على جميع فئات سيارة "مازدا 3" موديل 2019، وبإدراج الزيادة يصبح سعر الفئة الأولى 357.000 جنيه والفئة الثانية 417.000 جنيه والفئة الثالثة الكاملة 421.000 جنيه.

شيري

زادت أسعار شيري"تيجو 4" الجديدة 5.000 جنيه لتصل سعر الفئة الأولى منها 349.900 والفئة الثانية 374.900 جنيه.

أما شيري "أريزو 5" التي دخلت مصر للمرة الأولى خلال فعاليات معرض "أوتوماك فورميلا" الأخير فقد أصبح سعر الفئة الأولى 275.900 جنيه والفئة الثانية وصل سعرها إلى 272.900 جنيه.

زادت أسعار شيري"تيجو 4" الجديدة 5.000 جنيه لتصل سعر الفئة الأولى منها 349.900 والفئة الثانية 374.900 جنيه.

أما شيري "أريزو 5" التي دخلت مصر للمرة الأولى خلال فعاليات معرض "أوتوماك فورميلا" الأخير فقد أصبح سعر الفئة الأولى 275.900 جنيه والفئة الثانية وصل سعرها إلى 272.900 جنيه.