ما وظيفة حساس الإطار TPMS؟ وما أسباب تلفه؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير، كما تعد من أبرز وسائل الأمان في السيارات، لأنه في حال حدوث تلف بها قد تؤدي إلى حوادث جسيمة، لذا كان من الطبيعي أن يتم تركيب حساسات للإطارات في السيارات الحديثة لتنبيه قائدي السيارات في حال حدوث إشكاليات فيها.

وحساس الإطار TPMS له عدة وظائف، ومنها قياس الضغط داخل الإطار ونقل قيمة الضغط إلى كمبيوتر السيارة، وتنبيه السائق في حال انخفاض الضغط داخل الإطار عن طريق إنذار صوتي ومرئي، كما يقوم الحساس بقياس درجة حرارة الإطار، لتنبيه السائق في حال ارتفاعه حتى يتم تدارك الأمر قبل انفجاره، وينبه السائق أيضاً في حال اختراق الإطار عن طريق مسمار.

ومثل أي جزء في السيارة يتعرض حساس الإطار TPMS للأعطال والتلف، ومن أسباب تلفه انتهاء عمره الافتراضي، أو تعرضه للكسر، كما يتعرض الحساس للخلل في حال تغيير أماكن الإطارات، حيث يجب في هذه الحالة تعريف كمبيوتر السيارة بالحساس ومكانه الجديد، حيث أن كل حساس وله الرقم التعريفي ID.