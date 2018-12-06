هل تخطي التروس في القير اليدوي يضر بالسيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أصبح قائدي السيارات حالياً يفضلون شراء السيارات الأوتوماتيكية نظراً لسهولة قيادتها خاصة في الزحام، لكن كثير من الشباب يعشقون قيادة السيارات ذات القير اليدوي، نظراً لما تقدمة من متعة أثناء القيادة، كما أن القير اليدوى يسمح للسائق بالتحكم بالمحرك بالطريقة التي يريدها.

لكن العديد من السائقين المبتدئين يتساءلون هل تخطي التروس في القير اليدوي يؤدي إلى دماره؟ أي هل يمكن الانتقال من السرعة الثانية إلى الرابعة أو الانتقال من السرعة الخامسة إلى الثالثة والأولى، بدون جلب الضرر على تروس القير؟

الإجابة عن هذا التساؤل تنشق إلى قسمين، القسم الأول في حال أراد السائق تخطي السرعات في القير العادي فإنه لا يشكل أي مشكلة للسيارة، خاصة إذا كنت تريد الانتقال من سرعة بطيئة إلى أخرى سريعة مع تخطي السرعات التي في الوسط، أي من السرعة الثانية إلى الرابعة مثلا.

القسم الثاني إذا أردت الانتقال من سرعة سريعة إلى أخرى بطيئة فإن هذا الأمر قد يجلب الضرر على تروس القير العادي، وكمثال على ذلك إذا أردت الانتقال من السرعة الخامسة إلى السرعة الثانية متخطياً السرعة الرابعة والثالثة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تلف التروس أو غلق الإطارات مما يعرضك للحوادث.

لكن في حال انخفاض السرعة بصورة كبيرة وأنت على السرعة الخامسة مع هبوط عداد الـ RPM، فإنه يجوز تخطي السرعة من الخامس إلى الثاني بدون مشكلة، ولن يجلب هذا الأمر أي ضرر.