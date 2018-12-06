بورش تطلق ساعة 911 الفاخرة محدودة الإصدار

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت بورش مؤخراً عن طراز 911 الأيقوني الجديد كلياً، قام قسم ديزاين بالاحتفال بالمناسبة عبر إطلاق إصدار محدود من ساعة تحمل صورة ظلية للسيارة الرياضية الجديدة، على أن يتم إنتاج 911 نسخة فقط منها بشكل محدود.

تأتي الساعة الفاخرة المحدودة بسعر 5,411$ (20,290 ريال)، حيث من المقرر طرحها في الأسواق خلال أبريل المقبل، قبل بدء مبيعات بورش 911 الجديدة.

تحمل الساعة اسم 911 كرونوجراف الإصدار المحدود، حيث تمتلك مظهر جذاب للغاية مع وجه ذو قُطر 42 ملم من التيتانيوم وأطراف نحيفة محيطة به، بينما تم صنع السوار من نفس جلد وتطريز داخلية 911 الجديدة.

يوفر الوجه ذو اللون الأسود تعاكس بصري مع العقرب الأحمر و عدة تفاصيل داخلية متطابقة، بينما تأتي عقارب الدقائق والثواني بلون أبيض مستوحى من عدادات 911، كما يمكن بالخلف النظر إلى التفاصيل الميكانيكية عبر غطاء من الياقوت الكريستالي.

هذا ويُذكر أن 911 كاريرا S الجديدة تأتي مع محرك 6 سلندر مزدوج التيربو سعة 3 لتر بقوة 450 حصان، مع القدرة على بلوغ 96.5 كم/س خلال 3.2 ثانية عند تزويدها بحزمة سبورت كرونو الاختيارية مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 8 سرعات.