كيف ستساعد الوسائد الهوائية الخارجية بحماية الركاب؟

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً بعض الأخبار حول قيام الشركات بتسجيل براءات اختراع لوسائد هوائية خارجية، ولكن يبدو أن ZF الألمانية لقطع السيارات قد بدأت بالعمل على اختبار هذه التقنية بالفعل، لتجد أنها قادرة على تقليل احتمالية إصابة الركاب من الصدمات بنسبة تصل إلى 40%.

قد تكون نتيجة هذا البحث الجديد سبب كافي أخيراً كي يبدأ صانعي السيارات بإضافة هذه الوسائد الهوائية لسياراتهم، حيث أن النموذج الذي قامت شركة ZF بتصميمه يعمل عبر تثبيته على أي سيارة من الجانب، ليتم فتح الوسادة تلقائياً فور اقتراب الصدمة كي وتعمل على منطقة امتصاص صدمات إضافية.

ولكن، سيظل التحدي الأكبر هو في كيفية جعل الوسادة تفتح كما هو مخطط له، حيث لابد أن تكون السيارة قادرة على التقاط الاصطدام قبل حدوثه ثم يتم نفخ الوسادة الهوائية خلال بضع أجزاء من الثانية قبل وقوعه، دون أن يفتح عندما لا يكون هناك حاجة لذلك.

تعتقد شركة ZF أنه بفضل التطورات الأخيرة في مجالات الرادار البصري والصوتي إضافة لتقنيات الموجات فوق الصوتية والكاميرا، سوف تستطيع كل هذه المستشعرات تمييز أبرز تفاصيل ما يوشك على الاقتراب من السيارة والتصرف بسرعة، ولكن من المؤكد أننا لن نرى مثل هذه التقنية في أي وقت قريب.

هذا ويأتي نموذج ZF للوسائد الهوائية الخارجية الموضحة بالصورة أعلاه بطول 2 متر وارتفاع نصف متر مع عرض يبلغ 0.38 متر، على أن تتغير هذه القياسات تبعاً لحجم المركبة التي تم تثبيت الوسائد عليها، ورغم أن وزن هذه الوسادة 5.8 كجم، نجد أنها قادرة على أن تفتح بشكل كامل خلال 15 مللي ثانية فقط، وهو نفس وقت استجابة الوسائد الهوائية التقليدية، رغم كبر حجمها مقارنة بها.