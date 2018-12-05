تعرف على تكلفة تأمين سيارات رولزرويس

الخليج ٣٦٥ نت – تُعد رولز رويس هي الملكة المتوجة على عرش عالم السيارات الفاخرة، فبفضل المميزات الفخمة والتصميمات الخلابة مع الأداء الفريد، لا يوجد لسيارات هذه العلامة البريطانية أي مثيل، وتُعد رؤيتها في الشوارع في أي مكان شيء نادر للغاية نظراً لأسعارها التي تبدأ عادة عند ما لا يقل عن 200,000$ (750,000 ريال).

بالطبع ورغم كل ذلك، ما زال هناك العديد من الأشخاص القادرون على تحمل تكلفة شراء واحدة من هذه السيارات الفاخرة، رغم أن أغلبهم عادة ما يكون من المشاهير والملوك الأثرياء، ولكن من المفاجئ أن سيارات رولز رويس لا تُعد الأغلى فيما يتعلق بتكلفة التأمين، حيث تسيطر علامة استون مارتن البريطانية على هذا اللقب.

تأتي علامة رولز رويس في المركز الثاني بقائمة أغلى علامات السيارات من حيث متوسط تكلفة التأمين السنوية، حيث تبلغ كلفتها 2,734$ (10,253 ريال)، ورغم أن هذا المبلغ يُعد كبيراً للغاية، ولكن من المؤكد أنه لن يسبب مشكلة كبيراً للملاك الأثرياء.

هذا ولكن في حالة أردنا التركيز على أحد الطرازات بعينها، فيمكننا النظر إلى رولز رويس جوست التي تأتي بسعر منخفض نسبياً بالنسبة لباقي سيارات العلامة الفاخرة، حيث يبدأ سعرها عند 250,000$ (937,500 ريال)، ولكن رغم ذلك، تصل تكلفة تأمينها السنوية إلى 5,138$ (19,267 ريال) حسب الفئة والإضافات وتاريخ السائق ومدى حداثة الموديل.