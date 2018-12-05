مصادرة رخصة شاب ألماني بعد 49 دقيقة من إصدارها

الخليج ٣٦٥ نت – عادة ما يواجه السائقين الصغار والحديثين عدة عقبات على الطريق لقلة خبرتهم، ولكن أن تخسر رخصة قيادتك خلال أقل من ساعة بعد حصولك عليها لهو أمر غير تقليدي بكل تأكيد.

هذا هو ما حدث لأحد الشباب الألمان، حيث تم سلبه من رخصة قيادته بعد 49 دقيقة من حصوله عليها، وذلك أثناء عودته من اختبار القيادة.

تم التقاط الشاب البالغ من العمر 18 عاماً بواسطة رادار شرطي على شكل مسدس أثناء قيادته بسرعة 95 كم/س في منطقة سرعتها محددة عند 50 كم/س، ما يُعد كافياً لمصادرة رخصته فوراً، وذلك أثناء وجود 4 من أصدقائه معه.

هذا وبالطبع، لن تكون خسارة الرخصة هي عقوبة الشاب الوحيدة، حيث يمكنه الحصول عليها بعد 4 أسابيع أخرى من خوضه تدريب مكثف، إضافة لدفع غرامة قدرها 200 يورو (850 ريال)، أما حين يسترد رخصته، فسوف يتم إضافة اثنين من نقاط المخالفات إلى سجله مع مد فترة اختباره بالقيادة من عامين إلى أربعة أعوام.