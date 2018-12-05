كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة أنجح سيارات عرفها العالم في أخر عشر سنوات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر موقع بيزنس انسايدر قائمة بالسيارات التي تجعل من يمتلكها يشعر بالفخر والتباهي، كأنجح سيارات عرفها العالم خاصة في العقد الأخير من القرن الحالي.

تضمنت القائمة السيارة فيراري 488 سبايدر، أو كما لقبتها شركة فراري بوحش السيارات الرياضية، والتي يصل سعرها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 393 ألف دولار.

وكذلك ضمت القائمة السيارة الرياضية الألمانية بورش 911 كاريرا جي تي إس لما لها من مميزات على الطريق والتي جعلت سعرها يصل إلى 120 ألف دولار.

ولاتزال السيارة رولز رويس فانتوم الفخمة، هي أغلى سيارة تم اختبارها على الإطلاق حيث وصل سعرها عند مبلغ 644 الف دولار.

اما راغبي السيارات ذات التكلفة الأقل فقد تضمنت القائمة على السيارة فورد شيلبي GT350 موستانج، حيث يبدء سعرها من حوالي 60 الف دولار، وتضمن لك مستوى خرافي من الأداء والسعر المناسب.

وعن السيارة رينج روفر إيفوك المكشوفة والتي صنفت بالافضل للحصول على مجموعة من قدرات القيادة خاصة على الطرق الوعرة غير الممهدة.

وجاءت السيارة أودي RS3 ضمن هذه القائمة حيث تحتوى السيارة على العديد من الأجهزة والكماليات الحديثة التى يرغبها أى سائق.

وكذلك تضمنت السيارة جيب رانجلر والتي تجمع بين قدرات السير على الطرق الوعرة والتصميم العريق، حيث جاء جيل (JL) مع خيارات متنوعة من المحركات ومقصورة مطورة لتواكب العصر.

وعن السيارة مازدا MX-5 مياتا فوصفت بانها أحدث وأروع نسخة من سيارة رودستر اليابانية الأسطورية.

وجاءت السيارة مرسيدس بنز جي واجون لتعيد السيارات المستوحاة من القوة العسكرية، والتي تناسب مشاهير هوليوود للحصول على مغامرة على الطرق الوعرة.

كما لم تغفل القائمة ذكر السيارة لامبورغيني هوراكان كسيارة صاحبة السمعة الأكثر رفاهية والأغلى سعر.